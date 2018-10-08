В Тюменской области сельчане платили за воду по двойному тарифу

Тюмень, , 08:44 — REGNUM Жители села Сладково Тюменской области двукратно переплачивали за холодную воду местному муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). После жалоб в прокуратуру они добились перерасчёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В трёхэтажном доме по ул. Ленина, 134 «а» в селе Сладково 36 жильцов в первом полугодии 2018 года платили 91 рубль 46 копеек / м3, а после 1 июля — 95 рублей 57 копеек за кубометр холодной воды. Тогда как сладковскому муниципальному унитарному предприятию ЖКХ были установлены льготные тарифы, в том числе и на питьевую воду для населения района. И жители дома должны были платить в первом полугодии 48 рублей 75 копеек за кубометр, а во втором — 50 рублей 94 копейки.

Прокуратура района возбудила административное дело по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка ценообразования») в отношении директора предприятия ЖКХ, и управленец был подвергнут штрафу департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области в размере 50 тыс. рублей. Сумма штрафа пошла в доход государства. Экономист и юрист предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокуратуры всем 36 жильцам дома по ул. Ленина, 134 «а» в селе Сладково произведен перерасчет.

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