Национальный банк Казахстана продал за три дня более $520 млн

Астана, , 08:40 — REGNUM Для стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный банк Казахстана продал с 5 по 7 сентября $520,6 млн, сообщили 8 октября в пресс-службе Нацбанка.

Решение о проведении валютной интервенции было принято впервые с октября 2017 года. Доля финансового регулятора от общего объема торгов на валютной бирже за месяц составила 13,6%.

В Национальном банке республики отметили, что самым существенным фактором, который повлиял на внутренний валютный рынок, стало ослабление российского рубля из-за «геополитических событий».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейманов заявил, что на ослабление национальной валюты влияет политика США по привлечению инвестиций на внутренний рынок.

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