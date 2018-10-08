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Между Украиной и Словакией построят новую линию электропередачи

Экономика

Мощность ЛЭП составит 400 киловольт

Между Украиной и Словакией построят новую линию электропередачи
Павел Редин © ИА Красная Весна
ЛЭП

Киев, 8 октября 2018, 08:18 — REGNUM  Между Словакией и Украиной построят новую линию электропередачи (ЛЭП), сообщают 7 октября украинские «Вести».

Согласно сообщению издания, мощность новой ЛЭП будет составлять 400 киловольт. Строительством линии займутся «Укрэнерго» и словацкий оператор системы передач SEPS, стоимость проекта для украинской стороны составит 15 млн евро.

Отмечается, что сегодня пропускная способность линий электропередач между Словакией и Украиной составляет 400 МВт, что не является достаточным для обеих стран.

Напомним, ранее минэнергетики Украины заявил, что страна будет наращивать экспорт электроэнергии. Так, экспорт электрической энергии с Украины в 2019 году вырастет на 5,3%. В 2018 году Украина экспортировала 6,42 млрд кВт*ч.

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Энергетика Украины
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