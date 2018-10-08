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Эксперт: главным направлением послания Назарбаева стало развитие бизнеса

Экономика

Нурсултан Назарбаев поручил продлить действие «Дорожной карты бизнеса-2020»

Эксперт: главным направлением послания Назарбаева стало развитие бизнеса
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 8 октября 2018, 08:08 — REGNUM  Развитие частного бизнеса является приоритетным направлением послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявил старший научный сотрудник Европейского института азиатских исследований Альберто Тюркстра, сообщает 8 октября агентство «Казинформ».

По мнению эксперта, в республике проводится модернизация экономики, и улучшаются условия для работы малого и среднего бизнеса. Тюркстра добавил, что для успешной модернизации Казахстану необходимо сохранить активную позицию на международных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев поручил продлить действие «Дорожной карты бизнеса-2020» до 2025 года. На реализацию программы планируется ежегодно выделять 20 млрд тенге ($54 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил продлить действие «Дорожной карты бизнеса» до 2025 года

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Экономика Казахстана
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