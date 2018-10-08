«Подстелить соломку»: о призыве Силуанова не бегать в банки за валютой

Москва, , 07:47 — REGNUM Несмотря на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что у правительства нет планов ограничивать хождение доллара в стране, определённые опасения у граждан всё же появились. Но, как выразился чиновник, если кто-то думает, что «надо бежать в банки и скорее снимать валюту», то «это совершенно не так». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM уточнение деталей дедолларизации, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, в частности, отметил:

«Безусловно финансовые власти всегда предельно осторожны, но реально каждая ситуация предельно конкретная. И по сути каждую ситуацию с дефлотом, денежной реформой или ограничением хождения доллара можно прогнозировать.

Мне как-то везло и удавалось всегда «подстелить соломку» накануне очередных кризисов. Но в данном случае естественно обсуждается вопрос о расчетах в долларах в условиях санкций и резкого роста цены на нефть. Но это риски страны и резервных фондов, а также юридических лиц. Для граждан я пока никаких рисков не вижу и поэтому я используя тактику: «разложить яйца в разные корзины». То есть, не закрываю хоть и маленькие накопления на долларовом депозите и естественно сохраняю немного наличных, тем более, что один-два раза в год отдыхаем с женой за рубежом.

Сегодня я бы советовал успеть купить импортные вещи, если они еще сохранились от прошлых завозов и по старым ценам. Но таких дешевых товаров все меньше».

Напомним, ранее о том, что у российского правительства нет планов переводить долларовые счета в банках в рублевые в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, никто не призывает граждан снимать валюту и переводить её в рубли — правительство против ограничений.