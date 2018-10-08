Судостроительный комплекс «Звезда» заключит целевые договоры со студентами

Иркутск, , 07:19 — REGNUM Судостроительный комплекс «Звезда» готов заключить договоры на целевое обучение с 16 студентами Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), сообщает 8 октября пресс-служба вуза со ссылкой на начальника управления персоналом Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Ирину Кондратенко.

«Договор о целевом обучении дает гарантию трудоустройства на нашем предприятии. Мы готовы оплатить молодым специалистам перелет до Владивостока, компенсировать расходы на аренду жилья в первый год работы», — сказала она, обращаясь к студентам иркутского университета.

По ее словам, компании необходимы специалисты из Приангарья, ближайшего к Приморью региона, где готовят высококвалифицированные инженерно-строительные кадры. Предприятие ориентируется на студентов третьих курсов и тех, кто окончит вуз в 2019 году. «Политеховцев» приглашают на судостроительный комплекс «Звезда», возведение которого стартовало в 2016 в городе Большой Камень Приморского края.

Судостроительный завод станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения. В сентябре 2018 года на «Звезде» приступили к оборудованию сухого дока, предназначенного для строительства буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов водоснабжения и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике. Создание комплекса планируется завершить к 2024 году.

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