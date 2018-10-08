Нефть исчерпала поводы для роста, но остаётся дорогой

Москва, , 07:12 — REGNUM Нефтяные котировки на исходе прошлой недели продолжили снижение, рынок нефти исчерпал поводы для роста. 5 октября нефть марки Brent торговалась в районе $84,50 рублей, нефть WTI в районе $74,70, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Однако новая неделя будет насыщенная, и рост может продолжиться. На этой неделе свой отчет опубликует ОПЕК и МЭА. Важность представляют данные по спросу на нефть в прошедшем месяце, данные по добычи нефти странами участницами картеля, а также прогнозы по дальнейшему развитию ситуации на нефтяном рынке.

Также участники рынка ожидают традиционную статистику, такую как коммерческие запасы нефти в США и данные по количеству буровых установок, влияние которых может быть достаточно значимым в отсутствии других новостей.

Сегодня, 8 октября, утром с большой долей вероятности котировки продолжат торговаться вблизи пятничных уровней. С учетом сложившейся конъюнктуры, в начале неделе можно ожидать, что баррель нефти марки Brent будет торговаться в пределах $84 — $85.