В Иркутской области задержаны расхитители золота

Иркутск, , 06:31 — REGNUM В Бодайбо (Иркутская область) задержаны семеро местных жителей, которые с мая по сентябрь 2018 года осуществляли незаконную добычу рудного золота с лицензионных промышленных участков «Большой Чанчик». Подробности сегодня, 8 октября, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Как выяснилось, злоумышленники действовали тайно, с использованием промышленного прибора, а когда поняли, что попались, пытались передать правоохранителям взятку — часть незаконно добытого золота весом около 200 граммов.

Всего сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области, следователями Следственной части ГСУ и УЭБиПК регионального Главка МВД в ходе неотложных следственных действий было изъято 20 граммов промышленного золота, а также мобильные телефоны, радиостанции, спецоборудование для добычи и обработки рудного золота. В арсенале «чёрных старателей» находился также транспорт повышенной проходимости, спецтехника, огнестрельное оружие, они тоже были изъяты. По предварительной оценке, сумма ущерба собственнику промышленного участка составила свыше 550 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, факт незаконного предпринимательства в Бодайбинском районе был выявлен также 2003 году. Тогда ущерб от незаконной добычи россыпного золота составил порядка восьми миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ущерб от незаконной добычи россыпного золота в Бодайбинском районе Иркутской области составил 8 млн. рублей