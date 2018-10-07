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В Китае отмечено небольшое сокращение валютных резервов

Экономика

Однако их громадный объем гарантирует китайской экономике стабильное развитие

В Китае отмечено небольшое сокращение валютных резервов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар. Юань

Пекин, 7 октября 2018, 22:26 — REGNUM  По отчету Народного банка Китая (НБК), валютные резервы КНР в сентябре текущего года сократились на 22,7 млрд долларов, что составляет 0,7% от их общего объема, который в настоящее время составляет 3,087 трлн долларов, сообщает 7 октября Синьхуа со ссылкой на сообщение официального представителя Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин.

С точки зрения регулятора, незначительное сокращение резервов связано с повышением учетной ставки ФРС в США, а также с девальвацией японской иены. При этом подчеркивается, что китайская экономика обладает адаптационными механизмами к подобным колебаниям и может успешно противостоять соответствующим рискам.

Ван Чуньин заверила общественность, что состояние валютных резервов КНР будет поддерживаться на уровне, обеспечивающем финансовую и экономическую стабильность.

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Экономика Китая
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