В Калужской области оптовые цены на нефтепродукты поднялись на 2,47%

Калуга, , 16:53 — REGNUM В Калужской области в период с 27 сентября по 4 октября увеличились оптовые цены на бензин — на 1,3%, а на дизельное топливо — на 1,17%. Розничные цены на нефтепродукты на автозаправочных станциях крупнейших операторов региона существенно не изменились, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации областного министерства конкурентной политики.

По данным ведомства, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа, Калужская область занимает 1 место по бензину автомобильному (41,15руб./л) и 1 место по дизельному топливу (42,49 руб./л).

Между тем, по данным Калугастата, в Калуге литр бензина марки АИ-92 на начало октября стоил 39,82 руб., в Брянске — 40,92 руб., в Смоленске — 41,27 руб., а в Туле — 41,50 руб. Наиболее высокая цена на топливо этой марки бензина в Орле — 41,56 руб. Бензин марки АИ-95 наиболее дешёвый в Калуге — 42,79 руб., а самый дорогой — в Смоленске. Здесь бензин этой марки стоит — 44,82 руб.

Литр дизельного топлива в Калуге стоит 42,79 руб., а в соседних городах ЦФО цены в среднем 44,5 руб.

Напомним, что с 1 января 2019 года в стране будет действовать налоговый маневр. Нефтеперерабатывающие заводы, поставляющие свою продукцию на внутренний рынок, получат вычеты по акцизу, что позволит удержать цены на нефтепродукты.

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