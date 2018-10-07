В Минфине заявили о готовности России присоединиться к евро-SWIFT

Москва, , 14:38 — REGNUM Россия готова присоединиться к работе по созданию европейской платежной системе, альтернативной SWIFT, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире «Россия-24».

Антон Силуанов заявил, что Россия заинтересована в создании европейской платежной системы, идею которой обсуждают в Евросоюзе. Министр финансов отметил, что переход к такой системе поможет обойти ограничения, которые США устанавливают для финансовых институтов, осуществляющих расчеты в долларах.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз ведет работу по созданию собственной межбанковской системы.