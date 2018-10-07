Воскресенье, 7 Октября 2018 года
15:01:36 МСК

В Минфине заявили о готовности России присоединиться к евро-SWIFT

Экономика

Переход к такой системе поможет обойти ограничения, которые США устанавливают для финансовых институтов, осуществляющих расчеты в долларах

Москва, 7 октября 2018, 14:38 — REGNUM  Россия готова присоединиться к работе по созданию европейской платежной системе, альтернативной SWIFT, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире «Россия-24».

Антон Силуанов заявил, что Россия заинтересована в создании европейской платежной системы, идею которой обсуждают в Евросоюзе. Министр финансов отметил, что переход к такой системе поможет обойти ограничения, которые США устанавливают для финансовых институтов, осуществляющих расчеты в долларах.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз ведет работу по созданию собственной межбанковской системы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить