Тибет избавляется от бедности

Пекин, , 23:25 — REGNUM В Китае высокую эффективность показывает государственная программа по борьбе с бедностью. Как 6 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на Канцелярию по делам ликвидации бедности Тибетского автономного района (ТАР), 25 уездов и районов Тибета исключены из списка обнищавших районов.

Для такого исключения в Китае принято подбирать очень серьезные основания. Так, за чертой бедности, то есть ниже планки годового дохода в 2,3 тыс. юаней (335 долларов) должно проживать не более 2%, а в западных регионах, к которым относится ТАР, не более 3% населения. Кроме того, тщательную и независимую друг от друга оценку состояния дел проводят представители центрального и провинциального правительства, а также «доверенная третья сторона».

Согласно данным статистики, которые обнародованы по результатам оценочной работы, в 2016—2017 годах из состояния нищеты были выведены около 300 тыс. жителей, а уровень бедности сократился с 25% в 2015 году до менее, чем 8% в настоящее время.

Вместе с тем, в регионе остаются еще 44 уезда и района, которые считаются «бедными». В связи с этим напомним, что 85% территории ТАР находится на высоте более 4 тыс. метров над уровнем моря; район обладает очень суровым климатом.