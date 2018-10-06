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В России создадут инфраструктуру для электротранспорта

Экономика

КРЭТ и МАДИ договорились о создании рабочей группы, которая разработает дорожную карту развития электротранспорта, включая создание зарядной инфраструктуры и разработку нормативно-технических документов

В России создадут инфраструктуру для электротранспорта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Электромобиль

Москва, 6 октября 2018, 15:59 — REGNUM  АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) подписали соглашение о сотрудничестве по созданию инфраструктуры для электротранспорта, сообщает пресс-служба КРЭТ.

Крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли КРЭТ (входит в состав госкорпорации «Ростех») и МАДИ подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве и взаимодействии на рабочей встрече в МАДИ 4 октября.

Одним из направлений взаимодействия радиоэлектронного холдинга и технического университета станет развитие электротранспорта в России. Организации договорились о создании рабочей группы, которая разработает дорожную карту развития электротранспорта, включая создание зарядной инфраструктуры и разработку нормативно-технических документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года концерн «Калашников» представил на военно-техническом форуме «Армия-2018» гражданский электротранспорт: электромотоцикл UM-1 и электрокар UV-4.

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Электромобили
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