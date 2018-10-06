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Акции китайских IT-компаний упали после статьи о «чипах-шпионах»

Экономика

Акции Lenovo Group Ltd упали на 18%, а акции ZTE Corp – на 11%

Лондон, 6 октября 2018, 14:12 — REGNUM  Акции крупнейших IT-компаний Китая упали после статьи Bloomberg о шпионских аппаратных закладках в системных платах китайского производства, сообщает Reuters.

4 октября агентство Bloomberg заявило, что в материнских платах, собираемых в Китае, устанавливаются микрочипы, позволяющие получить несанкционированный удаленный доступ к устройству. По данным Bloomberg установка чипов производится в интересах спецслужб КНР.

После этого сообщения упали акции крупнейших IT-компаний Китая. Так, акции Lenovo Group Ltd упали на 18%, а акции ZTE Corp — на 11%.

Представители Lenovo отметили, что компания не сотрудничает с американской компанией SuperMicro, которую Bloomberg обвинил в поставке «шпионских» плат.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Bloomberg опровергли в МИД КНР, а также в компаниях Apple и Amazon, в которые якобы поставлялись платы из Китая с «шпионскими» чипами.

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