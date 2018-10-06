Наследный принц Саудовской Аравии: Через 19 лет Россия уйдёт с рынка нефти

Эр-Рияд, , 13:41 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд считает, что в будущем количество стран — производителей нефти на мировом рынке значительно сократится, в частности, с рынка могут совсем уйти Россия и Китай. Об этом он заявил в интервью американскому агентству Bloomberg, опубликованному накануне, 5 октября.

По словам бен Салмана, спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год, а может быть и больше. При этом принц отметил, что некоторые эксперты считают, что после 2030 года спрос на нефть начнет снижаться. По расчетам саудитов многие производители нефти просто исчезнут. В частности, бен Салман уверен, что через пять лет Китай существенно сократит добычу нефти, если не исчезнет как производитель совсем.

«И другие страны будут каждый день исчезать, как страны, производящие нефть. Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей», — сказал наследный принц Саудовской Аравии.

При таком взгляде в будущем Саудовской Аравии придется продавать больше нефти, чем она это делает сейчас. И королевство к этому готово, утверждает принц.

«Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10−20−30 лет», — отметил бен Салман.

Напомним, что Саудовская Аравия добывает более 10 млн баррелей нефти в год. Также королевство находится на втором месте в списке стран с наибольшими доказанными запасами черного золота.