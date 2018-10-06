В NASA назвали сроки создания собственной системы доставки на МКС

Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Сроки первых пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС) на многоразовых кораблях SpaceX и Boieng назвали в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) 5 октября в сообщении на сайте организации.

В настоящее время единственным средством доставки экипажа на МКС являются российские корабли «Союз». Астронавты США доставляются на станцию в рамках договора между Российской Федерацией и США. Контракт заканчивается в апреле 2019 года, после чего в США рассчитывают перейти на использование собственных космических кораблей. Разработкой многоразовых космических кораблей занимаются две компании — SpaceX и Boeing.

В NASA сообщили, что первый испытательный полет к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX назначен на январь 2019 года. Корабль Starliner компании Boeing отправится в испытательный полет в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президент SpaceX Гуинн Шотуэлл заявил, что компания готова вывести в космос наступательное вооружение США, если получит соответствующее распоряжение от правительства.