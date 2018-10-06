Темпы экономического роста сферы услуг в Индии сократились

Нью-Дели, , 13:49 — REGNUM Повышение цен на нефть и ослабление курса индийской рупии привели к удорожанию импорта. В результате темпы прироста сферы услуг в Индии в сентябре также снизились до 50,9% по сравнению с 51,5% в августе, сообщает аналитическое агентство IHS Markit. Кроме того, это самый низкий уровень за прошедшие четыре месяца. Однако, несмотря на снижение темпов прироста, компании, работающие в сфере услуг, сохраняют позитивные ожидания.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», свои позиции сохранили компании, специализирующиеся на компьютерном обеспечении и телекоммуникациях, в то время как значительный спад наблюдается в финансовой сфере, сфере бизнес услуг, а также в страховой отрасли.