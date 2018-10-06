Суббота, 6 Октября 2018 года
15:07:00 МСК

Правительство Индии одобрило закупку 9 миллионов баррелей нефти у Ирана

Экономика

Правительство Индии приняло решение об осуществлении закупки 9 миллионов баррелей нефти в Иране, проигнорировав введение санкций со стороны Соединенных Штатов

Правительство Индии одобрило закупку 9 миллионов баррелей нефти у Ирана
IFPRI -IMAGES
Бочки с нефтью

Нью-Дели, 6 октября 2018, 13:18 — REGNUM  Правительством Индии было принято решение проигнорировать введение санкций против Ирана со стороны США и закупить в Исламской Республике 9 миллионов баррелей сырой нефти в ноябре 2018 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», 6 миллионов баррелей будет импортировано Нефтяной Корпорацией Индии, а Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd импортируют 3 миллиона баррелей.

Санкции Соединенных Штатов против нефтяного сектора Ирана, которые призваны остановить участие Исламской Республики в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке, а также принудить страну сесть начать переговоры по ядерной программе, вступят в силу 4 ноября 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить