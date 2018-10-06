Суббота, 6 Октября 2018 года
13:25:56 МСК

В Чернобыле открыли солнечную электростанцию

Экономика

Проект был реализован украинской энергетической компанией «Родина» и немецкой компанией Enerparc AG

В Чернобыле открыли солнечную электростанцию
hiroo yamagata
Солнечные батареи

Чернобыль, Украина, 6 октября 2018, 12:00 — REGNUM  Первую электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине открыли 5 октября, сообщает Reuters.

Солнечная электростанция мощностью 1 МВт была построена в 100 метрах от саркофага, закрывающего атомный реактор, разрушенный взрывом в 1986 году.

Проект стоимостью около $1 млн был реализован украинской энергетической компанией «Родина» и немецкой компанией Enerparc AG.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку. Грамоткин заявил, что причиной увольнения стал конфликт между министерством экологии Украины и администрацией ЧАЭС. Экс-директор отметил, что рассчитывает своим уходом привлечь внимание к проблемам на АЭС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Энергетика Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить