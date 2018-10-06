Toyota отозвала 2.4 миллиона автомобилей из-за технических проблем

Токио, , 11:59 — REGNUM 5 октября крупнейший японский автопроизводитель Toyota Motor заявил, что вынужден отозвать 2.4 миллиона автомобилей-гибридов из Японии и других стран. Об этом сообщает японское новостное агентство «Джиджи».

Причиной стало то, что у автомобилей может не включаться режим «отказобезопасности», что в экстренных случаях может спровоцировать аварию. В частности проблемы могут возникнуть из-за езды на высокой скорости, даже если руль и тормоза будут в исправности. Toyota будет изымать модели Prius и Auris. Компания уже извинилась за то, что не отреагировала на проблему своевременно, хоть и о ней ей было известно.