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Toyota отозвала 2.4 миллиона автомобилей из-за технических проблем

Экономика

Toyota решила отозвать 2.4 миллиона гибридных автомобилей из Японии и других стран из-за проблем с системой

Toyota отозвала 2.4 миллиона автомобилей из-за технических проблем
James LeVeque
Логотип Toyota

Токио, 6 октября 2018, 11:59 — REGNUM  5 октября крупнейший японский автопроизводитель Toyota Motor заявил, что вынужден отозвать 2.4 миллиона автомобилей-гибридов из Японии и других стран. Об этом сообщает японское новостное агентство «Джиджи».

Причиной стало то, что у автомобилей может не включаться режим «отказобезопасности», что в экстренных случаях может спровоцировать аварию. В частности проблемы могут возникнуть из-за езды на высокой скорости, даже если руль и тормоза будут в исправности. Toyota будет изымать модели Prius и Auris. Компания уже извинилась за то, что не отреагировала на проблему своевременно, хоть и о ней ей было известно.

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Зарубежная хроника
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