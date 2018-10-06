Нефтяная компания Кувейта заинтересовалась разработками российских ученых

Казань, , 11:17 — REGNUM Представители Кувейтской нефтяной компании проявили интерес к разработке ученых Казанского федерального университета (КФУ), предназначенной для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Свою разработку руководитель приоритетного направления «Эконефть» Михаил Варфоломеев и замдиректора Института геологии и нефтегазовых технологий по инновационной деятельности Владислав Судаков представили в Кувейте во время визита на главное и единственное предприятие в сфере добычи нефти. Они пояснили, что компания сталкивается с проблемами в виде тяжелых нефтей и месторождений. Поэтому руководство кувейтского предприятия приглашает международных специалистов из различных стран и компаний.

«Нами были представлены два проекта: маркерные исследования — биомаркеры, изотопные и химические маркеры, которые позволяют установить из каких горизонтов идет нефть, вода, газ и другие продукты, что имеет большое значение для оптимизации добычи», — пояснил руководитель САЕ «Эконефть», заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов ИГиНГТ Михаил Варфоломеев.

По его словам, оба проекта заинтересовали предприятия, которое приняло решение о передаче КФУ образцов для первичного скрининга обеих технологий. В случае успешной реализации лабораторных исследований, к концу текущего года будет принято решение о пилотных испытаниях технологий на месторождениях Кувейта.