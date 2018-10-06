Суббота, 6 Октября 2018 года
11:42:17 МСК

Нефтяная компания Кувейта заинтересовалась разработками российских ученых

Экономика

Специалисты представили технологии добычи трудноизвлекаемых запасов нефти

Казань, 6 октября 2018, 11:17 — REGNUM  Представители Кувейтской нефтяной компании проявили интерес к разработке ученых Казанского федерального университета (КФУ), предназначенной для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Свою разработку руководитель приоритетного направления «Эконефть» Михаил Варфоломеев и замдиректора Института геологии и нефтегазовых технологий по инновационной деятельности Владислав Судаков представили в Кувейте во время визита на главное и единственное предприятие в сфере добычи нефти. Они пояснили, что компания сталкивается с проблемами в виде тяжелых нефтей и месторождений. Поэтому руководство кувейтского предприятия приглашает международных специалистов из различных стран и компаний.

«Нами были представлены два проекта: маркерные исследования — биомаркеры, изотопные и химические маркеры, которые позволяют установить из каких горизонтов идет нефть, вода, газ и другие продукты, что имеет большое значение для оптимизации добычи», — пояснил руководитель САЕ «Эконефть», заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов ИГиНГТ Михаил Варфоломеев.

По его словам, оба проекта заинтересовали предприятия, которое приняло решение о передаче КФУ образцов для первичного скрининга обеих технологий. В случае успешной реализации лабораторных исследований, к концу текущего года будет принято решение о пилотных испытаниях технологий на месторождениях Кувейта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить