Акции Tesla вновь упали после очередного твита Илона Маска

Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Акции американской технологической компании Tesla рухнули в очередной раз после очередного сообщения основателя компании Илона Маска в сети микроблогов Twitter. Об этом свидетельствуют данные торгов на американской бирже Nasdaq накануне, 5 октября.

Маск в своем сообщении высмеял американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Так, он обвинил SEC в спекуляциях, поглумившись над её названием.

«Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, аббревиатура SEC сохраняется — ИА REGNUM ) делает невероятную работу. И изменение названия как раз в точку», — написал Маск, переиначив название Комиссии по ценным бумагам.

Напомним, цепь очередных неприятностей у Маска и его компании Tesla началась после сообщения в Twitter, в котором Маск написал, что смог найти финансирование для выкупа акций Tesla, который находятся в свободном обращении по цене $420 за штуку. таким образом Маск хотел сделать компанию непубличной. Однако затем Маск отказался от своих планов.

Тогда Комиссия по ценным бумагам заподозрила Маска в мошенничестве с целью повлиять на курс акций компании. Против Маска было возбуждено уголовное дело, сам бизнесмен назвал его необоснованным.

В итоге Маск и SEC пришли к соглашению, согласно которому бизнесмен выплатит 20 млн штрафа, компания Tesla также выплатит 20 млн штрафа. Кроме того, Маск вынужден уйти с поста председателя совета директоров компании и не занимать его в течение как минимум трех лет.

Все это привело к падению акций Tesla почти на 12%.

И вот теперь Маск, как он считает, поиздевался над SEC. Однако его твит привел к тому, что акции Tesla рухнули ещё на 7%.