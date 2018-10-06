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Ил-112В поднимется в воздух до конца года

Экономика

Методический совет экспериментальной авиации должен разрешить испытательные полеты Ил-112В, после чего на летно-испытательной станции Воронежского авиазавода (ВАСО) начнут подготовку к первому полету

Москва, 6 октября 2018, 08:40 — REGNUM  Первый образец Ил-112В будет поднят в воздух в октябре-ноябре 2018 года, заявил директор программы легкого военно-транспортного самолета Ил-112В компании «Ильюшин» Александр Быков 5 октября ТАСС.

Александр Быков сообщил, что методический совет экспериментальной авиации должен разрешить испытательные полеты Ил-112В, после чего на летно-испытательной станции Воронежского авиазавода (ВАСО) начнут подготовку к первому полету.

Представитель авиационного комплекса имени Ильюшина отметил, что первый летный образец Ил-112В будет поднят в воздух осенью 2018 года.

Ил-112В является легким военно-транспортным самолетом, который должен заменить АН-26. Ожидается, что Ил-112В будет не только поставляться для министерства обороны России, но и составит конкуренцию на мировом рынке самолетов этого класса.

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Авиастроение
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