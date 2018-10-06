Индия не откажется от иранской нефти даже под угрозой санкций США

Нью-Дели, , 08:07 — REGNUM Власти Индии не намерены поддаваться на угрозы США и продолжат закупку нефти у Исламской Республики Иран. Об этом накануне, 5 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Нью-Дели.

Напомним, власти США в одностороннем порядке вышли из соглашения по иранскому атому и возобновили свой режим санкций против исламской Республики Иран. Более того, Вашингтон угрожает санкциями тем компаниям, которые вышли на иранский рынок после того, как режим международных санкций с исламской республики был снят.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, Вашингтон стремится к тому, чтоы экспорт иранской нефти и газа оказался на «нулевом уровне». Для этого американские власти хотят добраться до всех компаний и государств, которые покупают иранские энергоносители. Болтон прямо сказал, что таким странам как Индия не стоит питать иллюзий относительно того, что их не коснуться американские санкции.

Однако в Индии не собираются отказываться от иранской нефти. Нью-Дели продолжит сотрудничестве с Тегераном даже несмотря на введение санкций против Ирана со стороны США.