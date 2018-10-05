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Citigroup откроет новый банк со штаб-квартирой в Лондоне после Brexit

Экономика

Citibank UK Limited будет создан к марту 2019 года

Citigroup откроет новый банк со штаб-квартирой в Лондоне после Brexit
Welsh photographs
Brexit

Нью-Йорк, США, 5 октября 2018, 23:05 — REGNUM  Нью-йоркская финансовая корпорация Citigroup намерена открыть новый банк со штаб-квартирой в Лондоне после Brexit, 5 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению корпорации, новый банк Citibank UK Limited будет создан к марту 2019 года на основе Citibank Europe в Ирландии.

Одновременно с этим после «развода» Великобритании и Евросоюза Citigroup «укрепит» штаб-квартиру Citibank в немецком Франкфурте-на-Майне.

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