Bloomberg: Россия может оставить мир без шоколада. Слишком много ест...

Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Мировой рынок столкнулся с дефицитом какао из-за роста потребления шоколада в России, сообщает 5 октября агентство Bloomberg.

По утверждению агентства, из-за России на рынке какао образовался дефицит в 50 тыс. тонн.

Bloomberg уточняет, что ранее наблюдалось перепроизводство какао в странах Африки, что вызывало снижение цен на какао-бобы. Однако из-за роста потребления шоколада в России, которая по этому показателю заняла второе место в мире после Европы, тенденция изменилась, и теперь на рынке какао наблюдается дефицит.

Bloomberg приводит данные компании Nielsen, согласно которым темпы роста потребления шоколада в России составляют 9,2% против 2,5% в остальных странах мира.

Тем не менее, согласно статистике, рекордсменами потребления шоколада являются Австрия, Швейцария и Германия, съедающие на одного человека от 7,7 до 8,6 кг шоколада в год.

При этом Россия, потребляющая в год 4,8 кг шоколада на человека, занимает второе место в мире.

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