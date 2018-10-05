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Акции Tesla снова рухнули из-за «твита» Илона Маска

Экономика

«Разборки» руководителя с правительственной комиссией обходятся Tesla в миллиарды долларов

Акции Tesla снова рухнули из-за «твита» Илона Маска
Heisenberg Media
Илон Маск

Нью-Йорк, США, 5 октября 2018, 22:32 — REGNUM  Акции кампании Tesla обрушились на 7% после очередного «твита» Илона Маска — гендиректор компании «пошутил» над оштрафовавшей его комиссией правительства США, 5 октября передает агентство Reuters.

По всей видимости, инвесторы не оценили вчерашнюю шутку про «Мошенническую комиссию по обогащению» (Shortseller Enrichment Commission) — новое название, которое Маск придумал для Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября расследование SEC в отношении Илона Маска, начавшееся из-за постов бизнесмена в «Твиттере», было урегулировано в досудебном порядке.

В рамках сделки Маск ушел поста председателя совета директоров Tesla и заплатил штраф в $20 млн.

В целом для Tesla «разборки» руководителя с правительственной комиссией обошлись гораздо дороже — по самым скромным подсчетам, более $10 млрд.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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