Хакатон «Города»: представлены новые проекты

Великий Новгород, , 21:56 — REGNUM Урбанистический хакатон «Города» привлекает внимание общественности к существующим проблемам территорий, и позволяет городам приобретать новый облик благодаря работе молодых и прогрессивных специалистов, появлению новых креативных общественных пространств.

Это мероприятие стало уникальной возможностью для реализации проектов молодых специалистов, он направлен на благоустройство малых территорий России и повышение интереса к ним, а также формирование профессионального сообщества в сфере архитектуры, урбанистики и дизайна.

Участники события провели три дня за работой на площадках Великого Новгорода, Боровичей и Старой Руссы.

На хакатоне участники получили уникальный опыт работы совместно с архитекторами, практику общения с заказчиком и государственными органами, возможность попасть в команду молодых специалистов и начать профессиональную деятельность.

В финальный день (5 октября) участники презентовали проекты, над которыми работали. Среди членов жюри: директор ФГБУ «Роскультцентр» Сергей Першин, главный архитектор Новгородской области Дарья Александрова, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Организаторами мероприятия стали Росмолодежь, Роскультцентр и Правительство Новгородской области.