Россия и Индия движутся к отмене пошлин

Нью-Дели, , 21:46 — REGNUM Правительства России и Индии продолжат совместную работу по устранению остающихся таможенных и административных барьеров, отметил Владимир Путин в ходе Российско-Индийского делового форума в Нью-Дели.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Монди обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества России и Индии в присутствии 100 руководителей крупнейших компаний двух стран.

«Все полезные начинания бизнеса будут поддерживаться по государственной линии российскими и индийскими министерствами и ведомствами. Компании двух стран будут активно привлекаться к национальным программам индустриального развития, крупным инфраструктурным проектам», — подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин.

По мнению Президента РФ, росту оборота товаров, услуг и капиталов будет способствовать соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Россия и Индия будут развивать сотрудничество в сфере энергетики, в том числе ядерной, нефтепереработки, развития транспортной инфраструктуры, медицины, фармацевтики и минеральной химии

В ходе форума Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ФосАгро и и крупнейший импортер минеральных удобрений в Индии Indian Potash Limited (IPL) подписали соглашение о сотрудничестве в секторе минеральных удобрений

Подписанными соглашениями стороны обменялись в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В рамках взаимовыгодного сотрудничества IPL выражает намерение приобрести для индийского рынка до 2 млн тонн высококачественных минеральных удобрений, производимых «ФосАгро» — DAP, NPK с различным содержанием питательных веществ, в 2019—2021 гг. Совокупная стоимость поставок оценивается на уровне $1 млрд.

В рамках Соглашения РФПИ, ФосАгро и IPL планируют также рассмотреть возможность совместной реализации перспективных инвестиционных проектов в секторе минеральных удобрений, включая сопутствующую инфраструктуру и внедрение передовых технологий, которые будут способствовать экономическому процветанию Российской Федерации и Республики Индия.

Помимо этого, стороны выразили намерение развивать взаимодействие по ряду направлений, включая обмен передовым опытом и распространение лучших практик агроэкологического применения удобрений, поддержку и развитие практики применения удобрений повышенной эффективности, взаимное участие в мероприятиях научно-практического значения, проводимых в области наилучших доступных технологий в отрасли минеральных удобрений.

«Очень важно, что и в промышленности, аграрном секторе у нас сложилось большое сотрудничество в области удобрений. Бизнес просит правительство Индии рассмотреть вопрос обнуления пошлин на ввоз удобрений в Индию. Это позволит индийским фермерам получать продукт по более дешёвой цене и поможет кратно увеличить наше сотрудничество в этой сфере», — считает генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он также отметил, что партнерство «ФосАгро» с ведущей индийской компанией в сфере производства удобрений позволит еще больше укрепить позиции российской компании на международных рынках, а также «станет важным вкладом в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества России и Индии в торгово-экономической сфере».

Как пояснил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, данное соглашение о сотрудничестве является значительным вкладом в развитие российского несырьевого высокотехнологичного экспорта и дополнительным стимулом для дальнейших капиталовложений в отечественную отрасль минеральных удобрений, которые послужат укреплению продовольственной безопасности России и Индии и увеличению товарооборота между нашими странами.

«Удобрения «ФосАгро» отличаются как высоким качеством, так и экологической чистотой и поставляются в 100 стран мира. Отмена пошлин на ввоз удобрений в Индию для российских производителей, о которой говорил глава РФПИ сделает российские удобрения, и в том числе фосфорсодержащие марки, производимые «ФосАгро» более доступными для индийских потребителей», — подчеркнул Андрей Гурьев.

О высоком качестве удобрений «ФосАгро» говорил и управляющий директор Indian Potash Limited Парвиндер Сингх Галаут. Он подчеркнул, что подписанное соглашение является важным шагом в развитии сотрудничества между компаниями и странами в секторе минеральных удобрений.

«Продукция компании «ФосАгро» всегда отличается высоким качеством и эффективностью, что особенно важно для нас, поскольку открывает перед нашими фермерами значительные возможности по повышению урожайности и укреплению продовольственной безопасности страны», — отметил руководитель IPL.