«Экономике хорошо, инвесторам плохо» — индексы Уолл-стрит катятся вниз

Нью-Йорк, США, , 21:36 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит падают, несмотря на позитивные отчеты о состоянии американской экономики и рекордно низкую безработицу в США, 5 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 276,53 пункта (1,04%), до 26 350,95 пункта, индекс S&P 500 снизился на 27,89 пункта (0,96%), до 2873,72 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 146,44 пункта (1,86%), до 7733,07 пункта — до минимального значения с середины августа.

«Хорошие новости для экономики — плохие новости для инвесторов акционерного капитала», — прокомментировал настроение рынка стратег Cornerstone Capital Group Майкл Герагти.

По всей видимости, инвесторы считают «недостаточным» рост занятости в США, который в сентябре оказался ниже, чем в августе, а также обеспокоены незначительным ростом зарплат и рисками увеличения инфляции.

На «высокотехнологичный» Nasdaq негативно влияет, прежде всего, снижение акций группы FAANG — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google-Alphabet.

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