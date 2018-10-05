Россия начала поставлять мясную продукцию во Вьетнам

Москва, , 20:23 — REGNUM Россия начала поставки готовой мясной подукции на вьетнамский рынок. Об этом сообщил на пресс-конференции 5 октября глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, на днях во Вьетнам была отправлена первая партия продукции из мяса индейки предприятия «Краснобор», расположенного в Тульской области.

Глава ведомства подчеркнул необходимость дальнейшего расширения ассортимента поставляемых за рубеж продовольственных товаров из России, в том числе за счёт продукции глубокой переработки.