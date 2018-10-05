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Россия начала поставлять мясную продукцию во Вьетнам

Экономика

В страну отправлена первая партия мяса индейки из Тульской области

Россия начала поставлять мясную продукцию во Вьетнам
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Индейка

Москва, 5 октября 2018, 20:23 — REGNUM  Россия начала поставки готовой мясной подукции на вьетнамский рынок. Об этом сообщил на пресс-конференции 5 октября глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, на днях во Вьетнам была отправлена первая партия продукции из мяса индейки предприятия «Краснобор», расположенного в Тульской области.

Глава ведомства подчеркнул необходимость дальнейшего расширения ассортимента поставляемых за рубеж продовольственных товаров из России, в том числе за счёт продукции глубокой переработки.

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Внешняя торговля
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