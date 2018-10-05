В Калуге не приняли работы по ремонту дворовой территории

Калуга, , 19:42 — REGNUM В Калуге сегодня, 4 октября, состоялась приёмка работ по ремонту дворовой территории дома № 15 по улице Билибина. Оценил качество ремонта заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов.

«Двор был включён в программу «Городская среда» в первую очередь благодаря высокой активности жителей, — рассказал Сергей Павлов. — Они собрали подписи, проводили субботники, приняли решение о софинансировании работ по благоустройству».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, проект предусматривал укладку нового асфальтового покрытия, установку бордюров и обустройство парковочных карманов. Работы были выполнены, но их качество не устроило ни жителей, ни депутата.

«Есть вопросу по качеству укладки асфальта, ненадлежащим образом выполнены дренажные работы, после дождей вода скапливается возле подъездов и фундамента, подмывает отмостку, не везде установлены бордюрные камни, — отметил Сергей Павлов. — Работы не будут приняты и оплачены до тех пор, пока подрядчик не устранит все замечания».

По словам специалистов городской управы в отношении подрядной организации будет проведена претензионная работа. Ранее во дворе дома № 15 были установлены детские игровые комплексы, теперь жители мечтают о новой спортивной площадке. Старая спортивная площадка пришла в негодность, кроме того, под ней проходят инженерные коммуникации.

«Спортивная площадка здесь, безусловно, нужна, она будет востребована детьми всех окрестных домов, — уверен Сергей Павлов, — при строительстве придётся либо произвести перекладку коммуникаций, либо перенести саму площадку, но все эти проблемы можно решить, и, надеюсь, в ближайшем будущем во дворе появится новая спортивная площадка».

Сообщил депутат и о планах по дальнейшему благоустройству территории избирательного округа. В части асфальтирования особое внимание будет уделено улице Телевизионной — дворы старых двухэтажных домов находятся в плачевном состоянии. Жители домов по улице Глаголева обратились с просьбой об установке уличного тренажёрного комплекса, работы запланированы на 2019 год. Также планируется ремонт асфальтового покрытия во дворе домов № 11 и № 13 по улице Билибина.

Жители дома № 15 в свою очередь обратились с просьбой отремонтировать выезд на улицу Билибина. Проезд не является частью дворовой территории и не был включён в программу «Городская среда». Сергей Павлов сообщил жителям, что предложит городской управе провести в текущем году ямочный ремонт проезда.