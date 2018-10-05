Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,2%

Москва, , 19:17 — REGNUM Инфляция в России в сентябре составила 0,2% после нулевого показателя в августе. Такие данные приводит 5 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за январь — сентябрь 2018 года составила 2,5%, а в годовом выражении — ускорилась до 3,4% с 3,1% в августе, достигнув максимального значения с июля 2017 года.

Согласно данным Росстата, рост потребительских цен на 0,5% и более в сентябре наблюдался в 12 субъектах федерации. Наибольший прирост зафиксирован в Приморском и Хабаровском краях — на 1,2% и 1,1% соответственно.

Снижение цен зафиксировано в 13 субъектах федерации. Наиболее заметно цены снизились в Омской области и Кабардино-Балкарии — на 0,4% и 0,3% соответственно.

В Москве потребительские цен за месяц выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.