Представители «Норебо» заявили о попытке рейдерского захвата компании

Москва, , 19:03 — REGNUM 4 октября представители группы компании «Норебо» и Союза рыбопромышленников Севера провели в Мурманске пресс-конференцию. Ее участники назвали «неправомерными» действиях московских силовиков, которые 28 сентября провели обыски в офисах рыбодобывающего холдинга в Москве с участием полиции, Следственного комитета и спецназа СОБР. По мнению выступавших на пресс-конференции, в случившемся заинтересован экс-замглавы Росрыболовства Александр Тугушев, который оспаривает треть активов «Норебо» у ее нынешнего владельца Виталия Орлова.

«Желание отобрать бизнес у Орлова именно сейчас выглядит логичным, — считают рыбопромышленники, — поскольку в 2019 году будут распределяться квоты на целые 15 лет вперед», — пишет «АиФ».

Как заявили участники встречи, действия силовиков могут привести к параличу и остановке компании «Норебо», добывшей в 2017 году 592 тыс. т рыбы и морепродуктов. Действия правоохранителей были названы «рейдерским захватом» и «угрозой национальной безопасности страны».

«Появились интересанты, которые видят перспективы в этом бизнесе и хотят зайти сюда. Но у нас не принято заходить культурно, у нас принято окно выбить или шею сломать кому-то на входе», — прокомментировал ситуацию председатель Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

«Исходя из анализа спора хозяйствующих субъектов и следственных действий, есть основания подозревать, что правоохранители действуют субъективно — в пользу одной из сторон, — цитирует Агентство политических новостей адвоката «Норебо» Валерия Стадника. — Если это так, то мы вправе говорить о коррупции».

Обыски 28 сентября проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве. Александр Тугушев оспаривает треть бизнеса у владельца «Норебо» Виталия Орлова. Тугушев до 2003 г был партнером Орлова, в 2003—2004 гг. занимал должность заместителя руководителя Госкомрыболовства. В 2004 Тугушев был арестован, а в 2007 осужден на 6 лет колонии за мошенничество и вымогательство взятки 3,7 млн. долларов. В декабре 2016 года он был второй раз задержан за вымогательство и помещен под домашний арест. В 2017 следственная экспертиза подтвердила наличие угроз со стороны Тугушева и обоснованность выдвижения в его адрес обвинения по статье «вымогательство в особо крупном размере», по которой ему грозило до 15 лет лишения свободы. Тем не менее, он остался под домашним арестом.

Перед уходом на госслужбу в 2003 Тугушев свои акции продал компаньону, письменно подтвердив «отсутствии у него какого-либо имущества, включая акции или доли в компаниях». Позже он заявил, что его «акции были отобраны нелегально», — пишет «Коммерсант». Летом 2018 г. Тугушев подал иск в Высокий суд Лондона, а российские правоохранительные органы возбудили по его заявлению уголовное дело.

«Тугушев обратился с заявлением о нарушении его прав ещё в 2016 году, — напомнил «Арктик-ТВ» Валерий Стадник, — с конкретным заявлением в УБЭП. С этого периода в отношении организации проводились оперативно-розыскные мероприятия, проводились опросы и неоднократно выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Фабула была — за отсутствием события преступления».

Чтобы прекратить конфликт, пишет «Арктик-ТВ», Тугушеву предложили 60 млн. долл., но он отказался, требуя 33% бизнеса «Норебо».

Следственные проверки, обыски в «Норебо» длятся с 2015 г., но 15 раз следствие отказалось от возбуждения уголовного дела, сообщают «Арктик-ТВ».

Уполномоченный президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов уже отреагировал.

«Собственники «Норебо» обратились к нам по поводу происходящего в их мурманском офисе. С предысторией конфликта я знаком, и действительно, создается ощущение рейдерского захвата. Обратились по этому поводу в прокуратуру, будем держать на контроле», — сказал Титов.