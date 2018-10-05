Тамбовский губернатор обсудил с вице-премьером Гордеевым развитие АПК

Тамбов, , 18:47 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсудил актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса и экологии региона с заместителем председателя правительства России Алексеем Гордеевым. Губернатор предложил вице-премьеру поддержать инициативу по созданию инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Мичуринская долина», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор обратился к вице-премьеру также за поддержкой инициативы о включении Мичуринского государственного аграрного университета в перечень государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты. Это необходимое условие для успешной реализации проекта по созданию ИНТЦ «Мичуринская долина», инициатором которого выступает МичГАУ.

Планируется, что центр будет заниматься комплексом технических, инженерных, сельскохозяйственных, биотехнологических проектов.

В рамках встречи губернатор Тамбовской области рассказал вице-премьеру об итогах работы агропромышленного комплекса за первое полугодие текущего года. Валовый объем производства сельхозпродукции Тамбовской области увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему производства мяса скота и птицы в живом весе Тамбовщина вышла на вторую позицию в России после Белгородской области. За счет ввода новых мощностей позитивная динамика наблюдается и в молочной отрасли, в ближайшие годы планируется вдвое увеличить производство молока.

Что касается темпов уборочной кампании, то на сегодняшний день собрано более 3,1 млн тонн зерна при урожайности 33 ц/га, свыше 1,7 млн тонн сахарной свеклы.

В Тамбовской области идет строительство масштабного тепличного комплекса. Активно ведется подготовка к реализации крупного молочного проекта. Всего в этом году на территории области реализуется 17 крупных инвестиционных проектов. В сферу АПК до конца года планируется вложить 30 миллиардов рублей. Но по ряду направлений требуется федеральная поддержка.

В регионе при поддержке федерального бюджета успешно реализуется программа «Устойчивое развитие сельских территорий». Улучшаются жилищные условия населения, создаются новые рабочие места, расширяются сети газо‑ и водоснабжения, возводятся спортивные объекты, детские площадки. Так, за 17 лет действия программ социальные выплаты из бюджета на улучшение жилищных условий получили более 3,2 тыс. участников. В ходе реализации инвестиционных проектов за 2016−2017 годы создано более 2,4 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. До 2025 года будет создано еще 3,4 тыс. рабочих мест.

Но еще предстоит реализовать большие планы по развитию сельских территорий. И без федеральной поддержки здесь не обойтись. Никитин представил зампредседателя правительства России Гордееву программу развития на ближайшие годы и обсудил источники финансирования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Тамбовской области Александр Никитин ранее подчеркивал, что сельскохозяйственной экономике нужны не только крупные производства, но и мелкие товаропроизводители, продукция которых всегда пользуется повышенным спросом. Именно господдержка стимулирует открытие небольших новых производств на селе. С каждым годом увеличивается количество участников грантового конкурса. В результате на тамбовских прилавках появляется все больше качественной продукции местного производства, а в сельской местности создаются новые рабочие места.