На севере Италии доходы граждан на 20% выше, чем в среднем в ЕС

Рим, , 18:21 — REGNUM Доходы жителей северных регионов Италии по-прежнему заметно выше среднеевропейского уровня, но в последние годы этот «отрыв» сокращается, сообщает Il Sole 24 Ore в пятницу, 5 октября, со ссылкой на данные европейской статистики по итогам 2016 года.

Если в 2001 году объем ВВП в региональном разрезе на душу населения в Ломбардии (Милан) составлял 145% от среднеевропейского уровня, то к 2006 году этот показатель снизился до 138%, а по итогам 2016 года составляет 126%.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в отношении остальных североитальянских провинций.

Доходы населения на юге страны по-прежнему примерно вдвое ниже, чем на севере. К примеру, доходы жителей Сицилии составляют 59% от среднеевропейского уровня (на 12% меньше, чем десятью годами ранее), Калабрии — 58% (на 8% меньше, чем в 2006 году).

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