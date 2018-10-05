Международные резервы России в сентябре сократились на $1,5 млрд

Москва, , 18:18 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 октября 2018 года составил $459,163 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На начало сентября международные резервы страны составляли $460,615 млрд. Таким образом, за месяц показатель сократился почти на $1,5 млрд, или на 0,3%.

Напомним, международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, активов в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.