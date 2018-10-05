Колебания испанского правительства внушают опасения инвесторам

Мадрид, , 18:01 — REGNUM Отсутствие ясной и однозначной «дорожной карты» у правительства Испании с неизбежностью отражается на отношении инвесторов к стране. Большая часть перемен в области испанской экономики сейчас связана именно с инициативами властей: к возможности налога на банковскую деятельность недавно добавился спорный закон о регулировании работы транспортных сервисов. Кроме того, вызывает опасения состояние сферы энергетики после принятия моратория на использование ядерной энергии. Все это — на фоне экономического кризиса в Италии — превращается в очередную угрозу европейской стабильности.

Сложившаяся ситуация уже начала влиять на образ Испании на международных форумах. На этой неделе сразу несколько фондов попросили правительство не создавать препятствий для цифровой экономики в виде излишнего регулирования на стартовавшем в Мадриде бизнес-форуме South Summit — площадке для презентации инновационных стартапов.

Серьезные подозрения у иностранных инвесторов вызвал закон, согласно которому работу сервисов по перевозке пассажиров, в том числе выдачу и согласование лицензий VТС, теперь будут контролировать региональные власти. Эта инициатива была принята правительством Испании на прошлой неделе и вызвала сильное беспокойство у всех, кто вложил средства в компанию Cabify. «Последние политические решения по поводу VTC породили сильную неопределенность в мире технологий», — подчеркнул глава Испанской Ассоциации компаний с венчурным капиталом.

Международный рынок уделяет пристальное внимание и инициативам испанского правительства в области энергетики. Так, источники ABC в финансовых кругах признаются, что многие инвесторы решили приостановить вложения в выработку возобновляемой энергии в Испании. Хотя эта область сулит большие перспективы, значительная часть владельцев капиталов медлит в ожидании, что правительство обозначит четкий план действий в этой сфере. Только после этого международные инвесторы готовы начать серьезно вкладываться в энергетику Испании.

«В этом секторе экономики в прошлом было столько конфликтов, что многие фонды предпочитают дождаться появления однозначной законодательной базы», — пояснили собеседники издания. Сейчас международные предприятия и фонды озабочены слабой позицией правительства Педро Санчеса в парламенте и отсутствием у него четкой экономической программы.