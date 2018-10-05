Goldman Sachs: На рынке нефти ожидается профицит

Нью-Йорк, США, , 17:44 — REGNUM Мировые цены на нефть не будут расти бесконечно — по мнению аналитиков Goldman Sachs, уже в начале 2019 года на рынке возникнет профицит, 5 октября передает агентство Reuters.

«Мы ожидаем, что фундаментальные закономерности возьмут верх к началу 2019 года, когда будут введены в строй новые резервные мощности… Мировой рынок в конечном итоге вернется к скромному профициту», — говорится в заявлении финансовой группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах октября цены на нефть марки Brent достигли четырехлетних максимумов на уровне $86−87 за баррель. Однако уже 4 октября цена «международного эталона» опустилась до $84,5 за баррель.

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