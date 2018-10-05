Силуанов: Правительство и ЦБ готовы обеспечить стабильность рубля

Москва, , 17:19 — REGNUM У правительства и Банка России есть понимание того, как действовать в ситуации с колебанием курса национальной валюты. Об этом заявил 5 октября министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, регулятор и Минфин проводят достаточно аккуратную политику на валютном рынке. «В целом есть понимание, как нам реагировать на складывающуюся ситуацию. Надеюсь, что действия правительства и ЦБ будут способствовать стабильности курса», — сказал министр.

Силуанов отметил, что в настоящее время активно пополняются золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния, и «в целом запаса прочности достаточно». Также, по его словам, правительство предпринимает меры для снижения рисков хранения международных резервов России в активах, на которые могут быть наложены рестрикции.

Ранее, напомним, глава Минфина заявил, что правительству удалось обеспечить устойчивость курса рубля перед внешними факторами, связанными с ценами на нефть, и основное влияние на рубль сейчас оказывают факторы, связанные с санкциями.

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