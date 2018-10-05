Пятница, 5 Октября 2018 года
18:19:12 МСК

Нефть Brent «застыла» у отметки $85 за баррель

Экономика

«Международный эталон» оценивается в $84,53 за баррель

Нефть Brent «застыла» у отметки $85 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть (3)

Лондон, 5 октября 2018, 17:21 — REGNUM  Мировые цены на нефть «застыли» после падения 4 октября — ожидается, что в ближайшее время снова начнется рост, 5 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту фьючерсы на марку Brent оцениваются в $84,53 за баррель (падение на 5 центов). Нефть WTI выросла на 25 центов до $74,58 доллара США.

Даже с учетом падения с четырехлетних максимумов рост нефтяных цен за неделю составил около 2% для Brent и 1,5% для WTI.

Читайте также: Цены на нефть удерживает противоречивость рынка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить