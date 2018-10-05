Нефть Brent «застыла» у отметки $85 за баррель

Лондон, , 17:21 — REGNUM Мировые цены на нефть «застыли» после падения 4 октября — ожидается, что в ближайшее время снова начнется рост, 5 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту фьючерсы на марку Brent оцениваются в $84,53 за баррель (падение на 5 центов). Нефть WTI выросла на 25 центов до $74,58 доллара США.

Даже с учетом падения с четырехлетних максимумов рост нефтяных цен за неделю составил около 2% для Brent и 1,5% для WTI.

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