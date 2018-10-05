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В центре Пскова к Ганзейским дням создадут доступную среду за 30 млн рублей

Экономика

Средства на эти цели выделены региону из резервного фонда правительства РФ

Псков, 5 октября 2018, 16:38 — REGNUM  К 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года, создадут доступную среду для маломобильных групп граждан в историческом центре города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, распоряжением правительства РФ на эти цели из резервного фонда бюджету области выделено 30 млн рублей.

Беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения обеспечат в местах проведения праздничных мероприятий в историческом центре Пскова: в Псковском кремле, Окольном городе и Детском парке.

Проблема создания доступной среды в Пскове к международного фестивалю обсуждался в июле на двусторонней встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным.

Напомним, вопрос создания доступной среды в Пскове также поднимала вице-премьер Ольга Голодец, которая возглавляет федеральный организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Ольга Голодец поручила сделать Ганзу в Пскове доступной для инвалидов

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39-е Международные Ганзейские дни в Пскове в 2019 году
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