Минфин допускает переход госкомпаний на расчёты в рублях

Москва, , 16:34 — REGNUM Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов не исключает перехода государственных компаний в расчёты на рублях в рамках мер по дедоллоризации российской экономики. Об этом он заявил 5 октября в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, правительство намерено принимать как стимулирующие меры, так и «директивные решения» для воздействия на государственные компании, «поскольку государство является своего рода их акционером».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава ВТБ Андрей Костин представил президенту России Владимиру Путину проект дедолларизации российской экономики. Позднее сообщалось, что в правительстве началось обсуждение путей снижения зависимости экономики от американской валюты. 4 октября Антон Силуанов сообщил о внесении соответствующего плана на рассмотрение в правительство.

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