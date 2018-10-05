Financial Times: США оштрафуют Danske Bank за отмывание денег в Эстонии

Таллин, , 16:33 — REGNUM Как сообщил в четверг, 4 октября, Danske Bank, от Министерства юстиции получено извещение, однако сроки и результаты расследования пока неясны.

«Мы сотрудничаем с официальными властями, расследующими нашу деятельность, но сейчас еще слишком рано спекулировать, к какому результату может прийти следствие», — сказал в интервью изданию временный руководитель банка Йеспер Нильсен.

Правительство Дании сообщило, что готово на все для того, чтобы избежать ликвидации банка Danske в связи с уголовным расследованием. В этом году из-за коррупции и крупномасштабного обслуживания нерезидентов была запущена процедура самоликвидации латвийского банка ABLV Bank.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США обвинил латвийский банк ABLV в отмывании денег и коррупции.

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По оценке аналитиков, скандал с отмыванием денег для Danske может обернуться штрафом в размере нескольких миллиардов долларов США. По разным оценкам эта сумма может достигать 8 млрд долларов как в США, так и в Европе.

Помимо национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) к расследованию по отмыванию денег в филиале Danske подключились Министерство юстиций США и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

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