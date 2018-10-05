Сальвини: Пусть Юнкер кормит «пармисаном» и «моцарильей» своих детей

Рим, , 16:06 — REGNUM Проект нового бюджета Евросоюза на 2021−2027 годы предполагает сокращение финансирования итальянских фермеров еще на 3 млрд евро, при таких условиях Италия не поддержит этот бюджет, заявил в пятницу, 5 октября, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, передает Affari Italiani.

«Я даю вам слово, что правительство Италии никогда не подержит бюджет, в котором у итальянцев отнимают хотя бы один цент. Они могут сразу спрятать этот бюджет обратно в карман пиджака», — сказал Сальвини во время своего выступления на митинге национальной ассоциации фермеров.

Вице-премьер также отметил, что Италия не будет поддерживать предлагаемые властями ЕС проекты коммерческих соглашений, которые помогают распространению фальсификата, маскирующегося под итальянские бренды. По всей видимости, речь идет о ранее отклоненном Италией торговом соглашении ЕС и Канады. Объём псевдоитальянского фальсификата Сальвини оценил в 60 млрд евро.

«Пусть [глава Еврокомиссии Жан-Клод] Юнкер кормит «пармисаном» и «моцарильей» своих детей», — сказал вице-премьер.

Читайте также: Вице-премьер Италии: Зоны свободной торговли ЕС — Канада не будет