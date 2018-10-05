В Ярославской области развивается дуальное образование

Ярославль, , 16:02 — REGNUM В Ярославской области в два раза выросло количество обучающихся с применением практико-ориентированной подготовки (дуальное обучение). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Все больше образовательных организаций готовят кадры для конкретных предприятий.

«Сегодня в области реализуется проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования». Основополагающим принципом реализации проекта является государственно-частное партнёрство в развитии новых форм образования. Проект реализуется в 14 профессиональных образовательных организациях и на более чем 20 предприятиях-партнерах. Всего с сентября 2017 года (последние данные департамента образования — ИА REGNUM ) с применением практико-ориентированной подготовки обучается более 400 человек, что более чем в два раза больше по сравнению с предыдущим периодом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков.

Пионером дуального образования в регионе стало ОАО «Славнефть-ЯНОС», которое с 2009 года осуществляет целевую подготовку на базе Ярославского промышленно-экономического колледжа (ЯПЭК) и Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ).

На последних двух курсах учебных заведений создаются группы дополнительного образования, где студенты получают нужные на предприятии профессии: оператор технологических установок, лаборант химического анализа, приборист, лаборант по анализу газа и пыли и другие.

«Целевая подготовка рассчитана на два года. Отбор делаем из студентов третьего курса. Группа отбирается не более 12 человек. Под них разрабатывается программа, и они изучают только те технологические процессы, которые осуществляются на объектах «Славнефть-ЯНОС». По окончании четвертого курса вместе с дипломом об образовании и квалификации наши студенты получают свидетельство о присвоении рабочей профессии. Каждый год программа пересматривается, потому что потребность в работниках меняется. План подготовки специалистов составлен до 2024 года», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ЯПЭК Наталья Прудова.

В этом году на завод приняты семь выпускников целевых групп ЯПЭК и 10 бывших студентов ЯГТУ. Кроме того, пришли работать на предприятие 15 выпускников прошлого года, в том числе отслужившие в армии.

В техническом университете говорят, что группы целевой подготовки востребованы, причем в них, как правило, обучаются лучшие студенты.

Много желающих попасть в группы дополнительного образования. Мы сейчас делаем набор группы из 15 человек, подано 38 заявлений. Это — конкурс 2,5 человека на место. Студенты в группах получают рабочие профессии и диплом о переподготовке. Они становятся дополнительно, например, специалистами по энергоресурсосбережению или обеспечению экологической и промышленной безопасности. Рабочие профессии сегодня тоже пользуются спросом, потому что многие предприятия без них на работу не берут, — сказал корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры химической технологии органических веществ ЯГТУ Валерий Леонтьев.

По условиям договоров с учебными заведениями в целевые группы в этом году будет набрано 15 студентов ЯГТУ и 12 учащихся ЯПЭК.

«Мы активно участвуем в подготовке кадров для предприятия, — прокомментировал ситуацию ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Демографический кризис 90-х, сложность управления современным высокотехнологичным производством заставляют нас решать вопрос своевременного обеспечения потребности завода в молодых специалистах и инвестировать средства в их обучение. Из 3 000 работников ЯНОСа более 1 100 человек сейчас являются выпускниками ЯГТУ и 750 человек — ЯПЭК, это больше половины персонала. В текущем году мы пошли еще дальше — вы знаете, мы открыли первый инженерный «ЯНОС-класс» в лицее № 86, теперь подготовка кадров начинается на школьном уровне».

Дуальное образование активно развивается не только в областном центре, но и в других городах области. Рыбинский государственный авиационный технический университет готовит кадры для ПАО «ОДК-Сатурн». Рыбинский промышленно-экономический колледж обучает специалистов для «ОДК-Сатурн» и «ОДК-Газовые турбины». Любимский аграрно-политехнический колледж готовит мастеров сельскохозяйственного производства для сельхозпредприятий области, Ярославский колледж индустрии питания обучает поваров и кондитеров для ООО «Социальное питание».