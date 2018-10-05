Застройщиков в Москве заставят сделать «Работу над ошибками»

Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 5 октября, в Москве стартовала серия образовательных семинаров для застройщиков «Работа над ошибками».Первый семинар посвящен вопросу оформления имущественно-земельных отношений, сообщили в Стрйкомплексе.

По ловам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, главная задача семинаров — рассмотреть конкретные примеры самых распространенных ошибок, которые допускают застройщики при подготовке документов. На занятия расскажут о способах не допустить или найти пути решения проблемы.

Ранее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Стройкомплекс уже проводил «Работу над ошибками» с застройщиками. Так, в боле чем 20-ти практических занятий приняли участие около 2000 человек. В этом цикле семинаров запланировано 13 образовательных программ, которые завершатся в апреле 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день строительством жилья в России занимаются около 3000 компаний, однако на ведущих застройщиков приходится порядка 10% рынка. Так, по объемам текущего строительства лидирует компания ЛСР, которая возводит 3,9 млн кв. м жилья по всей стране. На втором месте ПИК (3,89 млн), на третьем — Setl Group (2,38 млн).

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