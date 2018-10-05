Цены на нефть удерживает противоречивость рынка

Москва, , 15:37 — REGNUM Рыночное настроение исключительно бычье, и страхи растут, что требования США к иранскому нефтяному эмбарго могут привести к значительному дефициту предложения. Цены на нефть незначительно скорректировались вниз после роста запасов нефти в США, и после того, как Саудовская Аравия и Россия заявили, что они увеличат добычу, по крайней мере, частично восполнят ожидаемые срывы из Ирана, третьего по величине производителя ОПЕК. Вашингтон хочет, чтобы правительства и компании по всему миру прекратили покупать иранскую нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Сейчас кажется, что только Китай и Турция могут быть готовы рискнуть возмездием США, проводя переговоры с Ираном. С другой стороны, для удовлетворения спроса на данный момент достаточно нефти, но глобальная запасная мощность сокращается до самого низкого уровня. Также присутствуют риски и опасения что ОПЕК и другие крупные производители, не входящие в ОПЕК, в том числе Россия, имеют небольшую резервную мощность для увеличения объема производства, чтобы компенсировать надвигающийся кризис предложения, а некоторые теперь считают, что $100 за баррель для Brent могут быть возможны к концу года или в начале 2019 года», — полагает эксперт.

Общая неопределенность по поводу будущего нефтяного рынка, создает основу для беспокойства не только участникам рынка, но и государствам. С одной стороны, есть риски отсутствия компенсации иранской нефти на мировом рынке, с другой стороны Россия и Саудовская Аравия могут задействовать дополнительные мощности для удовлетворения спроса на «черное золото». Два этих противоречащих друг другу аргумента создают некоторый позитив относительно рынка нефти.

«Цены на этом фоне стараются расти нежели снижаться. Исходя из этого, можно сказать, что в ближайшей перспективе при сохранении текущих внешних условий цена на нефть для марки Brent цена будет находиться в консолидации и торговаться выше $83 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI будет находиться выше $73,50 за баррель», — считает Гасанов.

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