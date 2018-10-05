На фоне санкций и оттока инвесторов с рынков РФ, куда будет падать рубль?

Москва, , 15:37 — REGNUM Курс рубля на Московской бирже 4 октября снизился к доллару на 1,19 рубля. По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, на курс рубля к основным валютам «давит» как слабость развивающихся рынков, так и продолжающиеся внешнеполитические скандалы и санкции. Что ждет рубль в октябре и ноябре?

Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил ТАСС, что на курс рубля влияет глобальная волатильность, однако влияние это краткосрочное. Министр объяснил, что на глобальных рынках доходности 10-летних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%, а в Турции инфляция поднялась до 24,5%, превысив ключевую ставку.

«И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление. Эта глобальная волатильность влияет, в том числе, на российский рынок», — сказал Орешкин, напомнив, что курс рубля к основным валютам плавающий.

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По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрия Космодемьянского, распродажи на рынках были глобальными, они действительно отправили «на юг» почти все валюты против американского доллара.

«Что касается курса рубля до конца года, имеются несколько факторов. Против рубля играют неослабевающие внешнеполитические скандалы. Кроме того, существующие санкции против страны отнюдь не помогают нашей экономике расти, и как следствие инвестиции в рубль становятся потенциально менее привлекательными.

Слабость развивающихся рынков в целом также оказывает негативное влияние на курс, что эффектно было продемонстрировано в течение последних двух дней. С другой стороны, космически высокие цены на нефть в рублях толкают российскую валюту в сторону укрепления, и это, вероятно, наиболее важный аргумент умеренных оптимистов, к которым мы себя причисляем», — говорит эксперт.

По мнению Космодемьянского, притом, что бюджет балансируется на уровне ниже 4000 рублей за баррель, а текущая цена на 40% выше, разумно ожидать равновесного курса около 60 рублей за доллар. Если даже заложить в расчет санкции, потолком для доллара должны быть 63−64 рубля. «В отсутствие серьезных геополитических шоков мы видим рубль на отметке 63 рубля в базовом сценарии и 60,5 — в умеренно позитивном», — уверен эксперт.

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Ведущий финансовый аналитик Global Finance Павел Берлинов напоминает, что рубль в 2018 году уже пережил пару острых моментов: в апреле, после введения санкций США, повлиявших на деятельность компании Русал, и в августе, когда вновь начались разговоры о введении «жестких» санкций против России, включающих запрет на инвестирование в госдолг РФ и возможный запрет крупнейшим госбанкам проводить операции в долларах.

«Орешкин, конечно, прав, говоря, что волатильность рубля связана с обострением ситуации на мировом рынке, но это не единственный фактор и явно не краткосрочный. Отток иностранных инвесторов с фондового и долгового рынка России продолжается и набирает обороты. А это и послужило основной причиной падения рубля», — уверен аналитик.

Берлинов также напоминает, что сейчас над Россией продолжает висеть угроза новых санкций, которые могут ввести в ноябре — эту тенденцию никто не отменял. И в свете последних событий, когда Запад в один голос обвиняет Россию в шпионаже, хакерских атаках, влиянии на выборы в других государствах, химических атаках, вероятность введения «жестких» санкций растет с каждым днем.

«Даже если не будет новых ограничений, есть еще один важнейший фактор, который способствует оттоку капиталу со всех развивающихся рынков — это монетарная политика ФРС. Центробанк США повышает процентные ставки, 26 сентября было повышение до 2,0−2,25% и ожидается еще одно повышение в декабре. На 2019 год пока запланировано три повышения и два на 2020 год. ФРС не собирается останавливаться и ставки продолжат рост, а значит и стоимость доллара будет расти», — уточняет эксперт.

Кроме того, американский регулятор с октября 2018 года изымает с рынка по 50 млрд долларов, и сокращение долларовой ликвидности и рост ставок будут способствовать укреплению доллара к другим валютам. Доходность американских долговых бумаг так же растет, привлекая инвесторов. В итоге отток валюты будет продолжаться, а рубль будет слабеть, предполагает аналитик.

«На мой взгляд дорога у нас одна — на ослабление. Без санкций медленно, с санкциями очень быстро. Думаю, до ноября рубль будет находится в коридоре 66−70. А в ноябре станет ясно с какой скоростью рубль будет падать дальше», — заключает Берлинов.

По мнению же аналитика инвестиционной компании «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, рубль выглядит чуть лучше по сравнению с валютами развивающихся стран. Что касается очередного оттока капиталов с развивающихся рынков, то он был спровоцирован заявлением главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что ориентиры по ставке могут быть повышены и после достижения ею нейтральных уровней.

«Весомую поддержку рублю оказывают цены на нефть, за баррель Brent по-прежнему дают около $85. Мой среднесрочный прогноз по рублю — 65−68 за 1$. В ноябре на фоне санкций не исключаются и более высокие отметки в пределах 73 за 1$», — уверена Соснова.

Ведущий эксперт компании ФинЭкспертиза Игорь Шестаков поясняет, что снижение курса рубля 4 октября на Московской бирже связано с очередными угрозами Великобритании ввести санкции и серьезных причин для снижения курса рубля нет ‑ и Орешкин прав, все вернется к фундаментальным значениям.