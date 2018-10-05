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Крым стал «донором» электроэнергии для Кубани

Экономика

Впервые с момента воссоединения региона с Россией Крым перестал быть зависим в сфере энергетики

Крым стал «донором» электроэнергии для Кубани
Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США
Линия электропередач

Симферополь, 5 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Запуск первых энергоблоков Таврической ТЭС и Балаклавской ТЭС ликвидировал энергозависимость Крыма и позволил совершить первые поставки электроэнергии за пределы полуострова. Об этом сообщил 5 октября глава Госсовета Крыма Владимир Константинов на встрече с норвежской делегацией.

По словам Константинова, впервые с момента воссоединения региона с Россией Крым перестал быть зависим в сфере энергетики. Указанные ТЭС станут одним из важнейших элементов энергосистемы полуострова, добавил глава Госсовета Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября замминистра энергетики РФ Андрей Черезов заявил, что в Крыму запустили первые блоки новых электростанций — Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе. По его словам, Крым уже получил дополнительные 500 МВт к той мощности, которая уже передаётся полуострову по энергомосту.

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Воссоединение Крыма с Россией
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